O Atlético de Madrid terá que esperar pelo menos mais uma rodada para comemorar a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, já que não passou de um empate com o Celta de Vigo em 1 a 1 nesta terça-feira, no Balaídos, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Se tivesse vencido, o Atlético confirmaria a vaga na próxima Champions em caso de empate entre Getafe, sexto colocado, com 53 pontos, e Villarreal, quinto, com 54, nesta quarta, no Coliseum Alfonso Pérez. O time dirigido por Diego Simeone aparece em terceiro lugar, com 63.