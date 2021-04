Um ato realizado besta quarta-feira em frente à sede do Ministério da Saúde do Paraguai, em Assunção, homenageou os mortos por covid-19 no país.

Membros da Associação Latino-americana de Medicina Social (Alames), da Anistia Internacional (AI) e da Coordenação de Direitos Humanos do Paraguai (Codehupy) amarraram fitas brancas na grade que cerca o Ministério, e nelas havia os nomes das mais de 4,5 mil vítimas da doença no país desde o início da pandemia do novo coronavírus.