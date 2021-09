Um ato de homenagem aos 184 vítimas do atentado contra o Pentágono realizado em 11 de setembro de 2011 aconteceu neste sábado nos Estados Unidos, e acabou sendo dedicado também aos 2.461 soldados que morreram no Afeganistão, durante 20 anos de guerra no país asiático.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o chefe do Estado Maior americano, Mark Milley, discursaram na solenidade celebrada diante do edifício de Arlington, no estado da Virginia, onde aconteceu um dos múltiplos ataques da Al-Qaeda.