O ator francês Gaspard Ulliel morreu nesta quarta-feira, aos 37 anos, um dia após sofrer um grave acidente de esqui que o levou a ser hospitalizado em estado gravíssimo.

De acordo com a emissora "BFM TV", o ator, duas vezes ganhador do prêmio César (considerado o "Oscar do cinema francês"), sofreu um grave traumatismo craniano ao colidir com outro esquiador na estação de La Rosière, nos Alpes franceses, de onde foi levado de helicóptero para um hospital em Grenoble.