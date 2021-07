A morte do espanhol de origem brasileira, Samuel Luiz Muñiz, de 24 anos, que gerou uma onda de protestos na Espanha pelo possível caráter homofóbico do crime, também criou um novo ponto de tensão entre os partidos do país, que discutiram nesta terça-feira em torno da atuação da polícia e do comportamento de alguns dos manifestantes.

Samuel foi brutalmente espancado até a morte na madrugada de sexta para sábado em La Coruña e ontem foram realizadas várias manifestações contra o crime com a participação de milhares de pessoas em Madri, Barcelona e outras cidades.