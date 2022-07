A África do Sul e o mundo celebram nesta segunda-feira o Dia Internacional Nelson Mandela, instituído pelas Nações Unidas (ONU) na data de nascimento (18 de julho de 1918) do ativista e político, com atos em homenagem ao legado do ganhador do Prêmio Nobel da Paz.

Como faz todos os anos nesta data, a ONU pede 67 minutos de dedicação a uma boa causa, um para cada um dos anos que "Madiba" (como Mandela era conhecido em seu país) havia dedicado à luta por justiça social quando esta campanha foi lançada, em 2009.