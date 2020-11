Nos Estados Unidos há mais de três décadas, o consultor espanhol Juan Verde, assessor do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, falou em uma entrevista à Agência Efe sobre as eleições gerais americanas, sobre a polarização política e sobre um possível atraso na apuração dos votos e na divulgação do resultado, o que poderia "colocar em dúvida a governabilidade do país".

Verde, que foi subsecretário adjunto para a Europa e a Eurásia do Departamento de Comércio durante o governo de Barack Obama (2009-2017), analisou como seria um futuro com Biden como presidente e, apesar da tensão palpável no país, se disse otimista.