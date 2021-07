A atriz Allison Mack, famosa por sua participação na série de televisão "Smallville", foi condenada nesta quarta-feira a três anos de prisão por seu envolvimento no caso da seita Nxivm, cujo fundador, Keith Raniere, foi condenado a 120 anos de prisão por tráfico sexual, entre outras acusações, segundo confirmou o gabinete do procurador do Distrito Leste de Nova York.

Presa em abril de 2018, Mack admitiu um ano depois sua culpa por duas acusações de extorsão e conspiração para extorsão, além de ter expressado seu arrependimento e se desculpado com as vítimas do culto.