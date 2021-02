Gina Carano, a atriz da série "The Mandalorian" que foi demitida após fazer publicações polêmicas nas redes sociais, foi contratada pelo portal conservador americano "The Daily Wire" para protagonizar um filme exclusivo para membros da plataforma.

Em comunicado, Carano anunciou que escreverá e produzirá um filme com o apoio do portal e do comentarista político Ben Shapiro, fundador do "The Wire".