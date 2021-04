As grandes quarentenas recentemente decretadas pelas autoridades do Chile para conter o avanço da segunda onda da pandemia de covid-19 em muitos casos só conseguiram reduzir a mobilidade urbana no país a cerca da metade do que foi conseguido pelas primeiras restrições, em 2020, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira.

Aplicadas em diferentes escalas desde a descoberta dos primeiros casos de covid-19 no país, as quarentenas impostas no Chile até agora afetam cerca de 83% de sua população total, incluindo a capital, Santiago, onde vivem mais de 7 milhões de pessoas.