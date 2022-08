O atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Barcelona, que teve a mandíbula fraturada por assaltantes que invadiram sua casa, lamentou nesta quarta-feira o sentimento "de não estar seguro".

Em postagem no perfil que mantém no Instagram, o jogador agradeceu pelas mensagens que recebeu desde a madrugada do último domingo, quando o crime ocorreu.