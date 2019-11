As primeiras audiências públicas da investigação da Câmara dos Representantes que pode resultar no impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começarão em uma semana, segundo informou a oposição democrata nesta quarta-feira.

As três primeiras testemunhas que irão falar em público perante as comissões que investigam Trump já prestaram depoimento em outubro. No entanto, o bloqueio da Casa Branca a novos depoimentos promete complicar a possibilidade de ouvir em audições abertas algumas vozes que ainda não se pronunciaram sobre o caso.