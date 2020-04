Mais de três meses após a suspensão no final de janeiro, as aulas para estudantes de 15 a 17 anos recomeçarão no próximo dia 27 nas escolas secundárias de Pequim, capital da China.

Com exceção da província de Hubei, foco da pandemia da Covid-19, onde ainda não foi fixada uma data marcada para o início das aulas, Pequim era a única divisão administrativa do país que ainda não havia anunciado a retomada das atividades escolares em qualquer nível de ensino.

O próximo dia 27 marcará o retorno às aulas dos alunos do equivalente chinês ao bacharelado - três anos de duração e não obrigatório -, enquanto os alunos do último ano do ensino médio obrigatório - mais três anos e antes do referido bacharelado - reiniciarão os estudos presenciais no dia 11 de maio.

Assim, as autoridades de Pequim esperam que, em meados de maio, todos os alunos entre 14 e 17 anos retornem às aulas após o adiamento do início do ano letivo devido ao novo coronavírus.

A Comissão Municipal de Educação de Pequim anunciou no domingo que a decisão de retomar as aulas de bacharelado se destina a permitir que os alunos se preparem para os exigentes testes de seleção, que serão realizados entre os dias 7 e 10 de julho.

Para o restante dos níveis educacionais, incluindo os cursos secundários e fundamental, creches, universidades e formação profissional, ainda não foi definida uma data.

Diante da disseminação do coronavírus no país, em 27 de janeiro, o Ministério da Educação da China decidiu adiar indefinidamente o retorno às aulas em todos os níveis de ensino após as férias do Ano Novo lunar, que tinham começado uma semana antes.

Um mês depois, em 28 de fevereiro, o Departamento de Educação permitiu que alguns centros educacionais nas áreas menos afetadas do país retornassem às atividades pelos níveis educacionais.

Várias províncias chinesas retomaram o ensino fundamental e médio, mas nenhuma ainda reiniciou as aulas em universidades, creches e pré-escolas.

O Ministério indicou que universidades e centros de formação não formais serão os últimos estabelecimentos de ensino a abrir em todo o país.

Todos os centros que retomarem suas atividades devem cumprir uma série de regras rigorosas, entre elas o uso de máscaras nas aulas, estabelecer áreas de isolamento temporário para quem apresentar sintomas, ventilação e desinfecção correta das salas de aula ou o fornecimento suficiente de desinfetantes, sabão e equipamento sanitário. EFE

