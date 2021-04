As autoridades sanitárias do Hospital Garrahan, um dos centros pediátricos de referência na Argentina, demonstraram nesta quinta-feira com o aumento das internações de crianças com Covid-19, devido ao aumento sustentado do número de casos entre menores na segunda onda de contágios no país vizinho.

"Até hoje, temos 39 pacientes hospitalizados, dos quais três estão na unidade de terapia intensiva", informou nesta quinta-feira aa chefe de epidemiologia do hospital, um centro de saúde em Buenos Aires, Rosa Bologna.