O diretor-geral da Polícia Nacional do Haiti, Léon Charles, anunciou nesta sexta-feira que mais um agente foi colocado "em isolamento", elevando para cinco o número de policiais sob custódia por suposto envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moise.

Na madrugada do assassinato, no último dia 7, 24 policiais foram designados para proteger a residência de Moise e "todos foram punidos", segundo Charles.