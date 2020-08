Subiu para 171 o número de pessoas que morreram devido à explosão ocorrida no porto de Beirute na semana passada, enquanto o de feridos continua acima de 6 mil, informou nesta terça-feira à Agência Efe uma fonte do Ministério da Saúde do Líbano.

As autoridades deixaram de divulgar um balanço concreto da quantidade feridos e desaparecidos. A fonte, que preferiu manter o anonimato, explicou que foram confirmadas 171 mortes e que os feridos serão contabilizados como "mais de 6 mil", sem detalhes específicos.