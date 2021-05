Mais oito pessoas morreram como consequência dos gases tóxicos liberados no sábado passado pela erupção do volcão Nyiragongo, na província de Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo (RDC), elevando para 23 o total de óbitos, informou nesta segunda-feira o Observatório Vulcanológico de Goma.

"Ao todo, sete pessoas morreram como consequência de lava ativa. Tentaram cruzar a estrada que liga a cidade de Goma - onde está o vulcão - a Rutshuru, mas está interceptada devido à lava", confirmou à Agência Efe o vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda, diretor científico do observatório local.