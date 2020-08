O número de infecções por Covid-19 com origem em uma igreja presbiteriana, em Seul, continua a crescer nesta terça-feira, levando as autoridades locais a enfatizar sua preocupação com o maior surto que a capital da Coreia do Sul enfrentou até agora.

As novas infecções detectadas hoje ligadas à Igreja do Amor Máximo totalizaram 183, representando um total de 457 casos neste surto, disse o diretor-geral do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KCDC), Kwon Jung-wook.