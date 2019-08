As autoridades do Afeganistão elevaram nesta quarta-feira para 80 o número de mortos em um atentado suicida cometido contra um casamento no sábado passado, em Cabul, ataque que também deixou 182 feridos e foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

"O balanço de mortos antes era de 63, e aumentou para 80. Alguns dos feridos que estavam em condição crítica sucumbiram aos ferimentos em hospitais nos últimos dias", disse em comunicado o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, que confirmou à Agência Efe que 30 dos feridos estavam em situação crítica e 17 morreram.