O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse nesta sexta-feira (data local) que está "aberto" para discutir a repatriação do autor do ataque supremacista cometido em março de 2019 na Nova Zelândia, de modo que o condenado cumpra a pena no país natal, embora não haja um pedido oficial.

O australiano Brenton Tarrant foi condenado nesta quinta-feira à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por matar 51 muçulmanos ao atacar duas mesquitas na cidade de Christchurch, tentar assassinar outras 40 e terrorismo.