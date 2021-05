O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou nesta terça-feira (data local) o fechamento da embaixada do país em Cabul, antes da retirada dos últimos soldados do país destacados no Afeganistão.

Morrison disse que a legação diplomática, que abriu em 2006, fechará na sexta-feira "à luz da iminente retirada militar internacional do Afeganistão". Ele, porém, deixou em aberto a possibilidade de reabertura no futuro.