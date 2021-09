As autoridades da Austrália prorrogaram nesta terça-feira o confinamento de sua capital, Canberra, até do dia 15 de outubro para frear a transmissão de covid-19, mantendo simultaneamente as ordens de permanência em casa em Sydney e Melbourne, onde reside quase metade da população do país.

"Ainda estamos registrando casos em que a origem da transmissão é desconhecida", disse o chefe do Território da capital australiana, Andrew Barr, em entrevista coletiva, justificando a medida.