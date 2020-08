-FOTODELDIA- MELBOURNE (AUSTRALIA) 02/08/2020.- Una personas con una mascarilla camina junto a un mural en Melbourne, Australia este lunes. Las autoridades de Australia han anunciado el cierre de los negocios no esenciales en Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país, a raíz del rebrote de la COVID-19 y tras anunciar la víspera nuevas medidas efectivas en la urbe, entre ellas el toque de queda nocturno. EFE/ James Ross PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

As autoridades da Austrália anunciaram nesta segunda-feira o fechamento de empresas não essenciais em Melbourne, a segunda cidade mais populosa do país, após o surto de Covid-19 e depois de terem divulgado ontem novas medidas efetivas na cidade, incluindo o toque de recolher à noite.

Apesar das medidas de confinamento em vigor desde o início de julho em Melbourne, as autoridades do estado de Victoria não conseguiram impedir a propagação do novo coronavírus, que acumulou mais de 12 mil infecções desde o início da pandemia, das quais 9 mil estão registrados desde 1º de julho.