O governo da Austrália se recusou nesta quarta-feira a divulgar documentos sobre sua suposta participação no golpe de Estado do Chile de 1973, argumentando que a publicação de assuntos de inteligência poderia colocar suas relações internacionais e a segurança nacional em risco.

O Executivo australiano defendeu esta posição durante uma audiência no Tribunal de Recursos Administrativos, em um caso que não é judicial e aborda questões governamentais, e no qual se enfrentam o ex-oficial da inteligência militar australiana, Clinton Fernandes, e o diretor-geral do Arquivos Nacionais da Austrália, David Fricker.