O incêndio florestal que ocorre na Austrália, um dos mais graves deste século, matou três pessoas nas últimas horas, incluindo dois bombeiros, e pode se agravar com uma onda de calor que ambientalistas atribuem à crise climática.

O Global Watch Forest Fires, que monitora os incêndios florestais do mundo, mostra um mapa da Austrália em chamas, principalmente nas costas leste e sul, onde centenas de focos podem ser vistos.

A onda de calor no país, que bateu recordes de temperatura de 40,9 e 41,9 graus Celsius na terça e na quarta-feira por dois dias consecutivos, agravou esses fogos, que causaram oito mortes desde julho.

A última vítima morreu na sexta-feira, no estado da Austrália do Sul, onde outra pessoa está desaparecida, e quatro bombeiros e três policiais foram feridos por queimaduras ou inalação de fumaça.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS.

Em Nova Gales do Sul, o estado mais afetado e onde o estado de emergência foi declarado pela segunda vez neste ano, dois bombeiros voluntários morreram na noite anterior e outros três ficaram feridos perto de Buxton, cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Sydney.

Esse incêndio, o de Green Wattle Creek, que queimou cerca de 20 casas na quinta-feira, juntamente com o de Gospers Mountain, cerca de 200 quilômetros a noroeste da cidade e que se espalha por 440 mil hectares de terra, ameaça Sydney, a maior cidade da Austrália.

"Os bombeiros voluntários não estão lá porque querem estar. Eles estão lá porque amam o próximo e, acima de tudo, amam o que fazem", disse Xavier Cerbelli, do Serviço de Bombeiros Rurais do estado, que tem a maior força de integrantes voluntários do mundo.

O fogo em Nova Gales do Sul também já matou 2.000 coalas, além de ter queimado cerca de 800 casas e 3 milhões de hectares de terra.

PRIMEIRO-MINISTRO DE FÉRIAS.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, que tem sido criticado pelo apoio ao carbono e pela falta de iniciativa em meio à crise climática, disse que os bombeiros voluntários "estão cansados, mas também querem estar lá defendendo suas comunidades".

Lamentando as mortes no incêndio, Morrison afirmou que essas pessoas "estavam defendendo corajosamente suas comunidades com um espírito e dedicação inigualáveis que os coloca para sempre entre os australianos mais valentes".

Morrison, que está de férias com a família no Havaí, anunciou que encurtaria o período de descanso para voltar ao país antes.

"Lamento profundamente qualquer ofensa causada a qualquer um dos muitos australianos afetados pelo terrível incêndio ao fazer uma pausa com a minha família neste momento", comentou, pedindo desculpas.

Morrison respondia assim a uma onda de críticas por sair do país secretamente em meio a uma crise de incêndio e fumaça tóxica, que em alguns casos ultrapassaram níveis perigosos, como em Sydney.

Esses fogos catastróficos começaram antes do início do verão, que terá início neste sábado com altas temperaturas e poucas chuvas até o dia 21 de março.

O pior incêndio na Austrália, chamado "Black Saturday" (sábado negro, em inglês), ocorreu em 7 de fevereiro de 2009, quando a temperatura subiu para 46,4 graus e as chamas causaram 173 mortes, uma tragédia considerada o pior desastre natural da história moderna do país.