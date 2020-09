As autoridades da Austrália informaram nesta segunda-feira que o estado de Victoria, epicentro da segunda onda do novo coronavírus, registrou 41 novas mortes por Covid-19, o que representa o maior aumento diário registrado no país desde o início da pandemia.

O chefe do governo de Victoria, Daniel Andrews, disse em Melbourne que do total dessas mortes relatadas, 33 ocorreram nos últimos dias e o restante entre ontem e hoje.