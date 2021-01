A Austrália conseguiu nesta semana zerar as infecções por Covid-19 em todo o seu território, abrindo a possibilidade de iniciar uma bolha de viagens com as ilhas do Pacífico, de acordo com informações de fontes oficiais nesta quinta-feira.

"Hoje temos seis dias entre sete, com nenhum caso (de Covid-19) na Austrália", disse o ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, à imprensa em Melbourne.