Um australiano de 26 anos se declarou culpado hoje a um tribunal da Austrália de ter agredido sua esposa grávida, em um caso de violência de gênero transmitida enquanto jogava on line o popular "Fortnite".

O episódio aconteceu em dezembro do ano passado, quando a mulher do acusado, identificado como Luke James Munday, pediu a seu marido, com quem já tem dois filhos, que parasse de jogar para jantar com a família.