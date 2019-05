O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, anunciou neste sábado que o país realizará eleições antecipadas depois do verão (no Hemisfério Norte, em meados de setembro), uma mudança ocasionada pelo escândalo que abalou o governo e resultou na renúncia do vice-chanceler e líder ultradireitista, Heinz-Christian Strache.

"Propus ao presidente da República convocar eleições antecipadas o mais rápido possível", disse Kurz em entrevista coletiva.