A Áustria começou nesta terça-feira a abertura de milhares de estabelecimentos comerciais, graças ao bom progresso do número de pessoas infectadas e recuperadas do novo coronavírus no país.

"Tanto o número de novas infecções quanto as internações estão indo na direção certa", explicou o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, durante entrevista coletiva, onde lembrou que a partir de hoje podem ser abertas as lojas com menos de 400 metros e todos os estabelecimentos dedicados a bricolagem e jardinagem.

Oficinas mecânicas e lava jato também podem funcionar, mas não cabeleireiros, academias ou estabelecimentos de hotelaria.

Desde 16 de março, apenas as lojas que oferecem necessidades básicas estavam abertas na Áustria.

Kurz agradeceu a "disciplina" e "firmeza" dos cidadãos no cumprimento das medidas de isolamento e restrição de movimento emitidas há quatro semanas.

"Nossa atitude nos próximos meses será muito clara: o máximo de liberdade possível e o máximo de restrições necessárias. Se os dados evoluírem na direção errada, aplicaremos o freio de emergência", alertou o chanceler.

No entanto, o ministro da Saúde, Rudolf Anschober, disse que deve ocorrer um certo aumento de infecções após esta abertura hoje, mas espera que as medidas de distanciamento e o uso de máscaras permitam que o vírus seja controlado.

Ele observou que há dez dias, a taxa de novas infecções é inferior a 3% por dia.

Dos 14.135 casos positivos detectados até o momento, 7.633 são considerados já curados, contra 6.118 ainda doentes, dos quais apenas 1 mil são hospitalizados.

Na Áustria, a Covid-19 matou 394 pessoas. EFE

