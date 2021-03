As autoridades austríacas prorrogaram por duas semanas mais, até 4 de abril, a proibição de aterrissagens de aviões procedentes do Brasil e da África do Sul, segundo informou nesta sexta-feira o Ministério dos Transportes do país europeu.

O objetivo do veto à chegada de voos do Brasil - que vigora desde 25 de janeiro -, e da África do Sul - desde 28 de dezembro do ano passado -, visa evitar a importação das variantes do novo coronavírus, originárias nos dois países.