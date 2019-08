A autópsia do corpo do atirador de Dayton, que no dia 4 de agosto matou nove pessoas antes de ser abatido, revelou a presença de cocaína, álcool e um tranquilizante, informou nesta quinta-feira o legista do condado de Montgomery, Kent Harshbarger.

De acordo com o especialista, também foram encontrados um cachimbo e uma bolsa com cocaína que Connor Betts - o suposto autor dos disparos - levava.