A autópsia feita no corpo do milionário Jeffrey Epstein, acusado de criar uma rede de tráfico sexual de menores e encontrado morto na prisão, mostra fraturas no pescoço, segundo informações publicadas nesta quinta-feira pelo jornal "The Washington Post".

O periódico, que não citou uma fonte específica, disse se tratar de detalhes presentes nas primeiras conclusões do exame. A legista principal da cidade de Nova York, Barbara Sampson, realizou a autópsia no domingo e havia se limitado a dizer que a determinação da causa de morte ficava pendente.