Seis pessoas morreram e três ficaram feridas, uma delas está em estado grave, quando um homem de 42 anos abriu fogo nesta terça-feira em um hospital da cidade de Ostrava, na Republica Tcheca, fugindo em seguida e se suicidando enquanto era perseguido pela polícia.

"O autor do crime, que foi identificado, cometeu suicídio", disse o ministro do Interior, Jan Hamacek, que não revelou detalhes sobre os motivos do ataque.