O autor do atentado ocorrido na última quarta-feira na Noruega, em que cinco pessoas foram assassinadas, utilizou armas afiadas para cometer os crimes, segundo divulgou hoje a polícia de Kongsberg, no sudoeste do país.

Espen Andersen Brathen, de 37 anos e de nacionalidade dinamarquesa, embora nascido e criado na Noruega, disparou com um arco e flecha contra diversas pessoas, no entanto, deixou a arma e fez as cinco vítimas com armas brancas, conforme indicam as investigações sobre o caso.