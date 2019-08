Um jovem de 17 anos foi acusado de tentativa de assassinato por supostamente jogar uma menino de seis anos do décimo andar do museu de arte moderna Tate Modern de Londres, segundo informou a Polícia Metropolitana da capital do Reino Unido.

O acusado vai a tribunal de Bromley Youth nesta terça-feira e, segundo a mesma fonte, não existe nenhum vínculo entre a vítima e o atacante.