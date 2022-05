O autor do massacre em que morreram 19 alunos e dois professores em uma escola na cidade de Uvalde, nos Estados Unidos, postou uma mensagem no Facebook em que indicava o desejo de abrir fogo em uma instituição de ensino, 15 minutos antes de iniciar o ataque.

A informação foi dada nesta terça-feira pelo governador do Texas, Greg Abott, que, em coletiva de imprensa, detalhou ainda que, cerca de meia hora antes do tiroteio, Salvador Ramos, identificado como o atirador, escreveu no Facebook que iria disparar contra sua avó.