O cidadão turco Gökmen Tanis, detido pelo tiroteio ocorrido em março na cidade de Utrecht, na Holanda, que deixou quatro mortos, reconheceu nesta segunda-feira ter agido por vingança pelas "humilhações" ao profeta e ao Corão, as "piadas com a fé" e o "massacre" de muçulmanos no Oriente Médio.

Em declarações diante do juiz, e após ser forçado a comparecer ao tribunal apesar da sua reiterada rejeição, Tanis, de 37 anos, explicou que se recusa a cooperar com a Justiça porque ele "não é um democrata, nem reconhece a legitimidade da corte" e lamentou que os promotores "continuem fazendo perguntas, embora já tenha deixado claro várias vezes".