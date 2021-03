As autoridades de Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos, identificaram o autor do tiroteio que deixou dez mortos em um supermercado da cidade, nesta terça-feira, como Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 anos, que responderá por dez acusações de homicídio em primeiro grau.

Em entrevista coletiva, as autoridades disseram garantiram que ainda não estão claras as razões que levaram Alissa a abrir fogo com um rifle de assalto dentro de um supermercado King Soopers, em Boulder, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes a norte de Denver e uma das mais ricas nos Estados Unidos.