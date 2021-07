A Secretária para o Esporte da Itália, Valentina Vezzali, propôs nesta quinta-feira a ampliação do público permitido em instalações esportivas para 75% em espaços ao ar livre, e em 50% em ambientes fechados.

A integrante do governo do país afirmou, através de postagem nas redes sociais, que fez a indicação ao comitê de especialistas do país.