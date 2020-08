A autoridade de Aviação Civil da Itália (ENAC) anunciou nesta quarta-feira ter informado à companhia aérea Ryanair e as autoridades irlandesas que se as normas de segurança anti-Covid-19 foram descumpridas, irá suspender os voos com o país.

"A Ryanair descumpre, sistematicamente, com as disposições previstas na Itália para limitar o risco do novo coronavírus nas aeronaves, que saem e chegam aos aeroportos nacionais", aponta nota divulgada pela ENAC.