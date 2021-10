As autoridades do condado de Santa Fe, que fica no estado do Novo México, nos Estados Unidos, encontraram no estúdio onde o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins cerca de 500 cartuchos com munição, e acreditam que podem haver balas reais misturadas com cenográficas.

O xerife de Santa Fe, Adan Mendoza, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e, apesar de demonstrar cautela, confirmou que foram localizadas a arma e a bala que mataram Hutchins durante a gravação do filme "Rust", na última quinta-feira.