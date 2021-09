A ilha de La Palma, localizada no arquipélago das Canárias, na Espanha, se prepara para a provável chegada ao mar, ainda nesta segunda-feira, da lava que é expelida do vulcão que entrou em erupção ontem, com a possibilidade da geração de explosões e emissão de gases nocivos.

O dispositivo de segurança que já estava montado na região foi intensificado nas últimas horas, com o estabelecimento de um perímetro de exclusão pelo mar e controles das autoridades para impedir o acesso por terra às áreas afetadas.