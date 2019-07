Cerca de 40 pessoas podem estar presas sob os escombros de um edifício que desabou neste domingo após as fortes chuvas que atingiram o estado indiano de Himachal Pradesh, enquanto 19 pessoas foram resgatadas com vida.

O desabamento do edifício no distrito de Solan, que abrigava um restaurante, aconteceu durante a tarde e "acredita-se que cerca de 40 pessoas possam estejam presas nos escombros", informou no Twitter o chefe de Governo regional, Jairam Thakur.