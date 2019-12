A região onde são realizadas as buscas pelos destroços do avião e corpos das vítimas. EFE/FACh

O prefeito da região de Magallanes, no sul do Chile, José Fernández, de cuja capital, Punta Arenas, partiu o C-130 Hércules que desapareceu a caminho da Antártida com 38 pessoas a bordo, disse que corpos foram encontrados na área onde o contato com a aeronave foi perdido.

A descoberta ocorreu pouco depois que a Força Aérea do Chile (FACh) informou que restos de esponja pertencentes a partes do avião foram encontrados flutuando no mar naquele mesmo local, na Passagem de Drake, que separa a América do Sul do continente congelado e cujas águas são consideradas uma das mais turbulentas do planeta.