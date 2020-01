A Coreia do Sul confirmou nesta segunda-feira seu primeiro caso da nova pneumonia viral originada na cidade de Wuhan, na China, que deixou três mortos entre os mais de 200 casos no país, e que também foi prontamente detectado na Tailândia e no Japão.

O caso diagnosticado na Coreia é o de uma chinesa que chegou neste domingo ao Aeroporto Internacional de Incheon vinda de Wuhan, sofrendo de febre, problemas respiratórios e outros sintomas, e que deu positivo para o novo coronavírus, informou o Centro Sul Coreano de Prevenção e Controle de Doenças (KCDC).

A mulher de 35 anos chegou ao aeroporto em uma escala a caminho do Japão para as festividades do Ano Novo Lunar desta semana, durante as quais um grande número de chineses viaja. Isso levantou preocupações sobre a potencial propagação do vírus. A paciente foi colocada em observação em uma sala de isolamento designada em Incheon, a oeste de Seul, para tratamento.

A tripulação de cabine do voo CZ6079 da China Southern Airlines, no qual a mulher chegou, e outros passageiros estão sendo monitorados quanto aos sintomas. Três pessoas estão em isolamento e outras 14 estão sendo examinadas, ainda de acordo com o KCDC.

O centro elevou o nível de alerta para doenças infecciosas, ordenou as autoridades locais que reforçassem o controle e recomendou que as pessoas que visitaram a China e mostraram possíveis sintomas relacionados à doença fossem a clínicas e hospitais para triagem.

Os sintomas descritos para a pneumonia de Wuhan são febre e fadiga acompanhadas de tosse seca e, em muitos casos, dificuldade respiratória.

O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Chung Sye-kyun, ordenou ao seu gabinete tomar as medidas necessárias para uma detecção rápida e para conter a potencial propagação do vírus.

Seul já relatou um possível caso da nova pneumonia viral semelhante à síndrome respiratória aguda grave (Sars) no início deste mês, mas os resultados dos exames foram negativos.

A China relatou 201 casos confirmados da nova pneumonia, com três mortes. A maioria dos infectados foi detectada em Wuhan, embora haja dois em Pequim e um em Shenzhen. Em outros países, a Tailândia confirmou dois infectados, e o Japão, um.