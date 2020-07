Autoridades do condado de Ventura, no estado da Califórnia (EUA) anunciaram nesta segunda-feira a morte de Naya Rivera, após o corpo da atriz ser encontrado no lago onde ela havia desaparecido na última quarta quando fazia um passeio de barco com o filho de 4 anos.

O xerife do condado, Bill Ayub, confirmou em entrevista coletiva que o corpo achado durante a manhã pelas equipes que trabalhavam nas buscas é o da atriz, "de acordo com o local onde foi encontrado e as características físicas".