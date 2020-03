A Comissão Nacional de Saúde da China publicou um guia para pacientes que receberam alta por coronavírus, no qual recomenda uma quarentena de 14 dias em casa após a cura da doença, informou neste sábado a emissora estatal "CCTV".

Segundo o guia, os pacientes que recebem alta devem ficar em quarentena por 14 dias em suas casas, enquanto os hospitais devem se preparar para recebê-los após duas ou quatro semanas para uma revisão.

As instituições médicas devem orientar os pacientes sobre como realizar essa quarentena após a cura da Covid-19, relata a comissão do país asiático.

Especificamente, a autoridade recomenda que os pacientes fiquem isolados em salas separadas e com boa ventilação. E além disso, como sempre, lavar as mãos com frequência.

A comissão também observa que cidades severamente afetadas, como Wuhan, capital da província de Hubei, devem estar preparadas para oferecer serviços de observação médica, reabilitação e assistência aos pacientes que já receberam alta.

Na última quinta-feira, a China declarou que o pico das transmissões tinha chegado ao fim, embora ainda não tenha levantado as rigorosas medidas de prevenção que mantêm o país praticamente parado.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, novos casos de contágio do coronavírus foram limitados a 11 em todo o país nas últimas 24 horas.

Desses 11, quatro casos aconteceram em Hubei e os outros sete foram "importados": pacientes diagnosticados na China de outras partes do planeta, onde o vírus está se espalhando, com surtos principalmente no Japão, Coreia do Sul, Irã e Itália e, em menor escala, países como Espanha, França e Alemanha.

O número total de mortes na China é de 3.189, enquanto o número de infectados até agora chega a 80.824 pessoas. EFE

