As autoridades da Colômbia continuam à procura de 168 pessoas que foram dadas como desaparecidas durante as manifestações contra o governo do presidente Iván Duque, que começaram no último dia 28 de abril e também deixaram pelo menos 27 mortos, segundo informações oficiais.

O total de desaparecidos foi divulgado nesta segunda-feira pela Procuradoria-Geral e pela Defensoria Pública da Colômbia, que detalharam em um comunicado conjunto que foi ativado o "mecanismo de busca urgente" para encontrar as pessoas que constam no relatório.