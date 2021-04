No domingo, a Colômbia registrou um recorde de 465 mortes por Covid-19, chegando a sete dias consecutivos com mais de 400 vítimas diárias. EFE/Arquivo

As autoridades da Colômbia recomendaram o adiamento dos protestos convocados para a próxima quarta-feira contra a polêmica reforma tributária do governo devido à gravidade da pandemia do coronavírus, que vive o pior momento do país.

A informação foi expressa nesta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da Colômbia e pelo Ministério da Saúde, onde avisaram em comunicados distintos que neste momento, quando o país vive a terceira onda da Covid-19 com números recordes de mortes, as multidões não são convenientes porque podem aumentar os casos diários que também são altos.